Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за непогоды 22 ноября

Вечером в городе также ожидаются пробки до 8 баллов, а при ухудшении погоды – до 9 баллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве 22 ноября из-за мокрого снега на дорогах образовались восьмибалльные пробки, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептранса. В непогоду водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте.

Уточняется, что серьезные заторы наблюдаются по направлению в центр: на Волгоградском и Рязанском проспектах, Проспекте Андропова, Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на МКАД. Дорожную ситуацию также усложняют мелкие ДТП и проведение строительных работ на проезжей части.

Вечером в городе также ожидаются пробки до 8 баллов, а при ухудшении погоды – до 9 баллов. Водителей просят держать дистанцию, не превышать скорость, а также не отвлекаться на смартфоны и быть аккуратнее на съездах с мостов и эстакад. Москвичей призывают пользоваться общественным транспортом, так коммунальщики быстрее смогут очистить улицы и обработать дороги противогололедной смесью.

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об опасности на дорогах 22 ноября из-за ледяного дождя. «При таком состоянии автодорог длина тормозного пути будет увеличиваться как минимум втрое, то есть это до 200 метров на скорости 100 км в час», - отметил он.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице и Подмосковье идет мокрый дождь. По словам Тишковца, на улицах образуется ледяная корка диаметром до 5-6 мм.