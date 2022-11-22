Дожди продлятся до полудня Фото: Иван МАКЕЕВ

Обещанный ледяной дождь начался в столице. Видео непогоды делятся очевидцы в Сети.

«В Москве ровно в 09.00 при температуре -2.7 начался настоящий классический ледяной дождь! На высоте 1375-1861 м образовалась «линза» тепла (температура +0,7...+2,5) откуда и льет дождь, а у при минусах у земли он замерзает и все покрывается коркой льда...», - написал в своем Телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

По его прогнозам, дожди продлятся либо до полудня, либо до часа дня. Весь день 22 ноября в столице будет преобладать пасмурная погода, сопровождающаяся «атмосферным коктейлем»: снег, мокрый снег, ледяной дождь, дождь, крупа.

Из-за непогоды пробки в Москве составили 8 баллов. Экстренные службы просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте. Если сделать этого не получается, им рекомендуют не совершать резких манёвров и не парковаться под шаткими конструкциями, деревьями, вплотную к домам.

На движение авиатранспорта погода не повлияла. Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, передает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Видео ледяного дождя делятся очевидцы