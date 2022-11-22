По делу о пожаре на цветочном складе в Москве задержали гендиректора и специалиста по пожарной охране

Генеральный директор предприятия, арендовавшего склад, Антон Мачелюк задержан в рамках уголовного дела о пожаре

В рамках расследования уголовного дела о пожаре на оптовой цветочной базе на Комсомольской площади 20 ноября в Москве задержаны двое человек, сообщает пресс-служба СК России. Это учредитель и генеральный директор предприятия ООО «Ново Флоре», арендовавшего склад, Антон Мачелюк и специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов.

- Следователями проведен их допрос, и предъявлено обвинение задержанным по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - отмечается в сообщении ведомства.

Во время пожара погибли семь человек: шестеро сотрудников предприятия и один из покупателей. Как сообщал KP.RU, если бы не действия сотрудников полиции, жертв ЧП могло бы быть больше.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела: по статье о нарушении требований пожарной безопасности и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас оба производства соединили в одно.

- Следователи совместно с криминалистами продолжают работать на месте происшествия, - уточняется в сообщении СК РФ.

Расследование причин пожара председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате.

Следствие обращается к очевидцам случившегося, в том числе - свидетелям начала пожара с просьбой обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел Западного МрСУ на транспорте СК РФ по телефону 8(495) 539-29-27.

Ранее KP.RU рассказал об основных версиях пожара на цветочном складе в Москве.