В Московском метро снизили связанные с закрытием участка Замоскворецкой линии неудобства

Дептранс Москвы перечислил меры смягчения из-за закрытия Замоскворецкой линии метро Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве временно закрыта Замоскворецкая линия метро, что создаёт значительные неудобства жителям города и усложняет передвижение по нему. В связи с этим в пресс-службе Департамента транспорта столицы перечислили те меры, которые сейчас принимаются для компенсации неудобств.

Прежде всего на станции «Автозаводская» были обновлены и переведены на вход четыре дополнительных турникета, всего их теперь пятнадцать в южном вестибюле, и семь в северном, чтобы поток пассажиров меньше задерживался. Через каждый из них можно пройти по банковской карте, как и на станциях МЦК Автозаводская, ЗИЛ, Крымская, Дубровка. Помимо прочего, увеличено время бесплатной пересадки до 180 минут.

Также сообщается, что пассажиры электричек ЦППК Павелецкого направления получают бесплатные абонементы на проезд от Бирюлёво-Пасс. и Бирюлёво-Тов. Уже оформлено почти 25 тыс. штук.

Более 150 сотрудников столичного метрополитена каждый день дежурят возле станций, помогая пассажирам сориентироваться, подсказывая дорогу и выстраивая оптимальные маршруты. Также на станциях вывесили более 350 временных указателей и распространили по подъездам более 400 тыс. листовок с информацией о закрытии Замоскворецкой линии.

Приятный бонус - горячий чай, шоколад и печенье, которые раздают бесплатно всем пассажирам на станциях «Автозаводская», «Орехово», «Зябликово» и «Царицыно». Только за одну неделю после закрытия угостили более 17 тыс. человек.

Ранее KP.RU подробно сообщал о том, сколько времени и почему в Москве будет закрыта Замоскворецкая линия метро.