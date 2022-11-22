Участок оранжевой ветки от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» закроют с 3 по 7 декабря в Москве

Станции «Октябрьская» и «Новые Черемушки» временно станут конечными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный отрезок Калужско-Рижской линии метро Москвы от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» закроют с 3 по 7 декабря в Москве, сообщает столичный Дептранс. Оранжевая ветка таким образом на этот период будет разделена на два участка, «Октябрьская» и «Новые Черемушки» будут работать как конечные.

- Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии. Он пройдет, в том числе, под участком оранжевой ветки, - уточняется в сообщении причина закрытия.

Вдоль закрытого участка и расположенных на нем станций «Профсоюзная», «Академическая», «Шаболовская», «Ленинский проспект» будут курсировать автобусы компенсационных маршрутов. Также добраться от одной из этих станций до другой можно на трамваях № 14 и 26. И в трамваях, и в автобусах проезд будет бесплатным. Кроме того, пассажиры метро смогут бесплатно повторно войти в метро.

Указанный отрезок Калужско-Рижской линии столичной подземки уже закрывали с 4 по 8 ноября. Как сообщал KP.RU, это требовалось для обеспечения условий для строительства Троицкой линии. Это перекрытие будет повторным.