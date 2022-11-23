Овчинский: В Москве создали зарядную станцию для электрокаров полностью из российских компонентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Зарядные станции, которые собраны полностью из отечественных комплектующих, создала группа компаний «Москабельмет». Устройства предназначены для городского и промышленного использования: ими можно зарядить аккумулятор электромобилей. О новинке сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Одно из преимуществ устройства – компактность, оно весит 15 килограммов, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны. Также для оплаты потребленной электрической энергии разрабатывается мобильное приложение. Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих, некоторые из которых произведены на предприятиях группы компаний «Москабельмет», – рассказал Владислав Овчинский.

Корпус для зарядной станции напечатан на 3D-принтере. Программную часть сделали специалисты «МосИТЛаб», а кабель создали на «Заводе Москабель». Остальные комплектующие произведены на локализованных в России предприятиях.

В девайсе есть автоматическое отключение заряжаемой машины, когда аккумулятор достигает 100%. Автоотключение также сработает, если кабель вдруг оборвется или случится другая нештатная ситуация. При этом гендиректор ГК «Москабельмет» Павел Моряков уточнил, что сам кабель устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу (т.е. к контакту с водой), воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред вроде машинного масла, бензина, дизельного топлива.

— Продолжаем активную работу по разработке и выпуску продукции, которая способна полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка. Станцию для электротранспорта мы разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей. Зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания, — добавил Моряков.