В течение дня в Москве выпадет мокрый снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 23 ноября 2022 года в Москве выпадет мокрый снег и пройдут дожди, а отрицательные температуры превратят осадки в гололед, следует из прогноза Гидрометцентра России. Температура днем в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса.

Весь день будет облачно и пасмурно. Осадки будут сопровождаться ветром северо-восточного направления, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое - 741 мм ртутного столба. К вечеру оно начнет расти и составит 745 мм ртутного столба.

Осадки в ночь на 24 ноября ожидаются небольшие, возможен снег. Похолодает до 2-4 градусов мороза, вероятность гололедицы сохранится. Ветер немного ослабнет, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

А накануне столицу накрыли ледяные дожди. KP.RU поговорил с автоэкспертом и рассказал, что делать, если машину сковало ледяным дождем.