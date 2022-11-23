Синоптик «Фобос»: осадки в Москве прекратятся ночью 24 ноября

В Москве на дорогах и тротуарах сохранится гололедица Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в среду и в ночь на четверг прогнозируются атмосферные осадки, однако после снегопада и мокрого дождя их не будет как минимум до конца недели. Гололедица сохранится, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Алину Котилевскую.

«Осадков вообще будет очень мало. Если мы говорим про эту рабочую неделю, то осадков практически не будет, они будут только сегодня и, может быть, завтра ночью», — уточнила синоптик.

Метеоролог добавила, что ночами в столице столбики термометров будут показывать около -6…-8 градусов. Днем будет от двух до четырех градусов мороза.

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр предупредил москвичей о мокром снеге и гололеде 23 ноября. Температура днем в столице будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью подморозит до – 4 градусов.