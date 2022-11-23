Безработный москвич украл телефон у 17-летней пассажирки метро на станции «Кантемировская»

Злоумышленника поймали на станции «Домодедовская», похищенный телефон изъяли Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона у 17-летней пассажирки подземки. Им оказался 26-летний безработный житель столицы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Девушка обратилась к правоохранителям на станции «Кантемировская» Замоскворецкой линии метро. Она сообщила, что в вагоне в момент открытия дверей неизвестный выхватил из ее рук смартфон и убежал. Информацию о грабеже передали по всем постам патрульно-постовой службы. Через полтора часа злоумышленника поймали на станции «Домодедовская». Похищенный телефон изъяли, в ближайшее время его вернут законной владелице.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера принижения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU сообщал, что безработный карманник вытащил телефон у москвички в метро. Инцидент произошел на станции «Киевская» Филевской линии. Вора поймали, он находится под стражей.