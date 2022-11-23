Автозавод «Москвич» возобновил работу: запущено серийное производство нового городского кроссовера

23 ноября прошла торжественная церемонии открытия обновленного автозавода «Москвич». На презентации показали кроссовер, который был запущен в серийное производство. Модель получила название «Москвич 3». Старт производству дали мэр Москвы Сергей Собянин и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также ген директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

С момента остановки конвейера экс-завода «Рено» прошло около шести месяцев. Новое руководство в рекордные сроки смогло возобновить производство. Трудовой коллектив остался прежним.

Параллельно с выпуском паркетника «Москвич 3» планируют собирать электромобили «Москвич 3е». Первенец автозавода – сравнительно большой и в то же время достаточно компактный, комфортный и экономичный автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок.

В массовую продажу в столицу и регионах Центральной России новый кроссовер поступит в декабре текущего года. До конца до конца 2022 года соберут 600 автомобилей: 400 с двигателем внутреннего сгорания и 200 электрокаров.

Ранее KP.RU писал, что на заводе «Москвич» планируют выпускать до 300 тысяч авто в год.

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