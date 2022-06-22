На заводе «Москвич» планируют выпускать до 300 тысяч авто в год. Фото: Иван МАКЕЕВ

На возрожденном заводе «Москвич» намерены выпускать до 300 тысяч автомобилей в год, сообщил гендиректор российской компании «Камаз» Сергей Когогин.

Он отметил, что производитель грузовиков готов делиться международным опытом и подбирать партнеров для Московского автомобильного завода. Предприятие сможет заработать на полную мощность.

Потенциальный партнер завода «Москвич» пока не раскрывается. Однако в Минпромторге упоминали некую китайскую компанию.

Когогин добавил: «Камаз» не собирается самостоятельно производить легковушки, за исключением элетромобилей. Он напомнил, что их компания занимается разработкой легковушки с электроприводом «Кама». Временно специалисты приостановили работу. Они ждут, когда экономическая ситуация в стране стабилизируется.

Ранее KP.RU сообщал, что производство автомобилей «Москвич» возобновится на столичном заводе «Рено». 16 мая предприятие перешло на баланс столицы. Почти треть автомобилистов готовы купить новый «Москвич». При этом 16% россиян не будут рассматривать эти машины к покупке.