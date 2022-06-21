Почти треть автомобилистов готовы купить новый «Москвич»

Почти треть автомобилистов готовы приобрести новый «Москвич». Фото: Иван МАКЕЕВ

В России 28% водителей в будущем будут рассматривать к покупке новые автомобили от бренда «Москвич». В основном это молодые люди до 24 лет, сообщают аналитики «Авито Авто». В опросе приняли участие более шести тысяч автовладельцев из разных регионов РФ.

Порядка 42% опрошенных намерены посмотреть на новые «Москвичи» и после этого принять решение о покупке такого автомобиля. При этом 16% россиян не планируют покупать машину от возрожденного бренда.

Чаще всего «Москвич» готовы купить жители Северо-Кавказского федерального округа (19%), Сибирского и Дальневосточных округов (по 18%). Кроме того, 16% жителей Центральной России также рассматривают эти авто к покупке.

Ранее KP.RU сообщал, что производство автомобилей «Москвич» возобновится на столичном заводе «Рено». 16 мая предприятие перешло на баланс города. По данным агентства «Ромир», больше 60% автолюбителей готовы купить отечественные авто бренда «Москвич» при условии низкой цены. На днях в Сети независимые дизайнеры предложили дизайн АЗЛК «Москвич»-2141 2022-2023 года. Авторы изображения полагают, что новинка могла бы конкурировать с Hyundai или Kia.