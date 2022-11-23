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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 9:30

Резиденция посла Алжира в центре Москвы загорелась из-за замкнувшей проводки

Установлена предварительная причина пожара в старинном особняке на Спиридоновке
Ирина РЕБРИКОВА
Ликвидация последствий ЧП продолжается

Ликвидация последствий ЧП продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в особняке начала XX века на Спиридоновке в центре Москвы, в котором расположена резиденция посла Алжира, мог начаться из-за замкнувшей электропроводки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Это предварительная версия о причинах ЧП.

Сигнал о возгорании поступил к столичным спасателям 23 ноября в 11:08. Очаг пожара находился на втором этаже трехэтажного здания, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Остановить распространение огня удалось в 11:56, пожар локализовали на площади около 40 квадратных метров.

Ликвидация последствий происшествия продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил KP.RU ранее, загоревшееся здание на Спиридоновке признано объектом культурного наследия регионального значения. В документах здание именуется как «Городская усадьба Гесте, начало ХХ века, архитектор Шуцман».