Две рецидивистки ограбили парфюмерный магазин в Москве на 80 тыс. рублей

Злоумышленницы спрятали духи в сумки и под одежду, а затем ушли из магазина, не заплатив за товар Фото: МВД Медиа

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в ограблении парфюмерного магазина на Манежной площади. Это две ранее судимые женщины – 20-летняя жительница столицы и ее ровесница из Крыма, сообщили на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратился директор торговой точки. Он сообщил, что момент кражи попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как две посетительницы взяли с полок духи, спрятали их в сумки и под одежду, а затем ушли, не заплатив за товар. Материальный ущерб составил более 80 тысяч рублей.

Злоумышленниц поймали. Девушки успели перепродать парфюм. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что безработный москвич украл телефон у 17-летней пассажирки метро на станции «Кантемировская». Злоумышленника задержали через полтора часа. Возбуждено уголовное дело о грабеже.