Павильон «Мясная промышленность» на ВДНХ в Москве снова украсят скульптуры быков

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

На ВДНХ в Москве, к павильону «Мясная промышленность», вновь вернутся легендарные скульптуры гигантских быков, которые были утрачены много лет назад. Сейчас специалисты восстанавливают их по архивным фотографиям, о чём пишет пресс-служба администрации столицы.

Возвращение быков - не основная задача реставраторов. Павильон «Мясная промышленность» в целом подвергается масштабной реставрации, здесь восстанавливаются фасады, потолки, снимаются перегородки для работ. Быков же планируют отлить из бетона и вернуть на прежнее место.

Скульптуры быков были символом мясной промышленности, и украшали не только вход в павильон. Головы этих крупных животных есть, к примеру, на капителях (верхушках колонн). Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров отметил, что когда быки стояли на входе - они оказывали особое воздействие на гостей выставки, создавали уникальную атмосферу, и реставраторы намерены восстановить её.

Помимо прочего будут восстановлены украшавшие павильон работы художников А.А. Ливанова и В.В. Трофимова. Живописное полотно Б.В. Щербакова с изображением скота и пастбищ, пока что укрыли для дальнейшей реставрации.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на ВДНХ в 2022 году откроют самый большой каток в Москве.