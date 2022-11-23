Центр госуслуг в московском районе Ивановское открылся после капитального ремонта

В центре госуслуг можно сделать фотографию на документы, распечатать необходимые бумаги, оплатить госпошлину. Фото: mos.ru

На востоке Москвы в районе Ивановское после капитального ремонта открылся центр «Мои документы». Он располагается на ул. Молостовых, д. 1г, сообщили на сайте столичной мэрии.

Обновленный офис стал просторнее и светлее. В нем в три раза увеличили количество компьютеров в зоне электронных услуг, обустроили кабинет для неторжественной регистрации брака и разместили мини-кафетерий. Для посетителей с детьми в центре сделали игровую зону и комнату матери и ребенка. Также появилось место доя обмена книгами. Теперь горожане с комфортом будут получать госуслуги.

Центр «Мои документы» района Ивановское работает ежедневно с 08:00 до 20:00. С помощью шести компьютеров жители могут оформить государственные услуги онлайн. Кроме того, в здесь можно сделать фотографию на документы, распечатать необходимые бумаги, оплатить госпошлину.

Ранее KP.RU сообщал, что более 550 тысяч москвичей получили услуги органов ЗАГС в центрах «Мои документы». Чаще всего горожане обращаются за повторными свидетельствами или справками о государственной регистрации актов гражданского состояния.