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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 11:34

По делу о пожаре на цветочном складе обвинение предъявили жене гендиректора Анне Мачелюк

Ранее она занимала должность генерального директора ООО «Ново Флоре»
Ирина РЕБРИКОВА
Следователи предъявили обвинение уже троим фигурантам, но не исключают, что могут появиться и новые обвиняемые

Следователи предъявили обвинение уже троим фигурантам, но не исключают, что могут появиться и новые обвиняемые

Фото: Андрей АБРАМОВ

Супруга учредителя и нынешнего гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка Анна Мачелюк стала третьей обвиняемой по делу о пожаре с семью погибшими на цветочном складе в центре Москвы. Пресс-служба СК РФ сообщает, что ей как бывшему генеральному директору этого предприятия предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее по этой же статье предъявили обвинение Антону Мачелюку и специалисту по охране труда и пожарной безопасности Владимиру Коновалову.

- 20 ноября 2022 года в здании складских помещений на Комсомольской площади в городе Москве в результате несоблюдения сотрудниками общества правил пожарной безопасности произошел пожар, — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшими по делу признали восемь человек. Следователи опросили 26 свидетелей и продолжают собирать показания, работать на месте происшествия и вести расследование.

Ранее KP.RU сообщил, что по делу о пожаре на цветочном складе в Москве задержали гендиректора и специалиста по пожарной охране.