По делу о пожаре на цветочном складе обвинение предъявили жене гендиректора Анне Мачелюк

Следователи предъявили обвинение уже троим фигурантам, но не исключают, что могут появиться и новые обвиняемые Фото: Андрей АБРАМОВ

Супруга учредителя и нынешнего гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка Анна Мачелюк стала третьей обвиняемой по делу о пожаре с семью погибшими на цветочном складе в центре Москвы. Пресс-служба СК РФ сообщает, что ей как бывшему генеральному директору этого предприятия предъявлено обвинение по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее по этой же статье предъявили обвинение Антону Мачелюку и специалисту по охране труда и пожарной безопасности Владимиру Коновалову.

- 20 ноября 2022 года в здании складских помещений на Комсомольской площади в городе Москве в результате несоблюдения сотрудниками общества правил пожарной безопасности произошел пожар, — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшими по делу признали восемь человек. Следователи опросили 26 свидетелей и продолжают собирать показания, работать на месте происшествия и вести расследование.

Ранее KP.RU сообщил, что по делу о пожаре на цветочном складе в Москве задержали гендиректора и специалиста по пожарной охране.