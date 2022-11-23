Мантуров: Кроссовер «Москвич 3» включат в госпрограмму поддержки спроса

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Все новые автомобили бренда «Москвич» планируют включить в государственную программу поддержки спроса. Это случится сразу после того как соответствующие изменения внесут в СПИК «Камаза», технологического партнёра «Москвича». Об этом 23 ноября заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров изданию РИА Новости.

Традиционно, среди мер поддержки спроса от государства применяются, например, льготные автомобильные кредиты и лизинг. Обе программы продлили на 2023 год.

Что же касается нового кроссовера «Москвич 3», в среду KP.RU сообщал о том, что в Москве прошла презентация уже готовых моделей автомобиля, на которой также присутствовал мэр столицы Сергей Собянин. Он открыл церемонию вместе с Мантуровым.

Новый «Москвич» стал кроссовером, потому что это наиболее востребованная модель в России. Конструкторы завода описывают «Москвич 3» как компактный, но визуально массивный автомобиль, комфортный и не потребляющий много топлива, отлично подходящий для ежедневного использования.

Само собой, современная электроника и начинка также прилагается - есть и камеры для парковки, и сенсорные экраны, электрический люк и многое другое. Основные ТТХ: длина x ширина x высота 4410 x 1800 x 1660 мм., бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, 150 «лошадей», коробка передач: автомат (вариатор) или шестиступенчатая механическая. Правда, наполнение будет зависеть от комплектации, как и в любом другом авто.

Новинку уже выпускают в продажу в декабре 2022 года, но цену пока не объявляли. «Москвич» делали на базе китайского Jac - тот стоит от 1,5 до 2,2 млн рублей.

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