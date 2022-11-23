Вильфанд: До конца недели снег в Москве подтает, но полностью исчезнуть до морозов не успеет

Вильфанд: В Москве снова станет морозно к 25 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу нынешней рабочей недели в Москву вернутся морозы, а ледяной дождь, который шёл в последние дни, спасёт снежные сугробы от таяния. Об этом заявляет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

В пятницу, 25 ноября, температура воздуха в Москве снова опустится до -7-9 градусов ночью, а в Подмосковье даже до -11 градусов. При этом дневная температура воздуха сохранится в пределах -5-7 градусов. Также к концу недели обещают несильный ветер, и даже местами солнечную погоду.

26 ноября, в субботу, погода сильно не поменяется. Температура останется пятничной, но зато пойдёт небольшой снег. В воскресенье же есть вероятность, что Москва снова немного потеплеет - днём будет в районе -2-7 градусов, а ночью от -4 до -9 градусов. Также будет снег, а солнце спрячется за облаками.

Вильфанд подчеркнул, что ледяные дожди спасут сугробы от таяния в период потепления. До пятницы снега в Москве хоть и станет поменьше, он всё равно останется, и полностью растаять до морозов не успеет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве был объявлен до полуночи 23 ноября особый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Сейчас предупреждение уже снято, но последствия обледенения ещё могут быть опасны, будьте осторожны.

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