Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о гололедице без ледяных дождей 23 и 24 ноября

Скользкими до конца рабочей недели останутся и тротуары, и дороги в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 и 24 ноября в Москве по-прежнему будет сильная гололедица, но ледяных дождей, как накануне, 22 ноября не прогнозируется, заявил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вместо них два дня будет идти обычный дождь и мокрый снег.

- При температуре поверхности земли, близкой к нулевой, влага, которая выпадает, начнет опять подмерзать, как вчера, и наложится на вчерашний лед, — предупредил метеоролог, призвав москвичей быть внимательными как на тротуарах, так и во дворах жилых домов.

Он добавил, что скользко будет и в пятницу, 25 ноября. Однако последний день рабочей недели гололедица уже не будет такой опасной.

Ранее KP.RU сообщил, что к последним ноябрьским выходным в Москву вновь вернутся морозы. В ночь на субботу, 26 ноября похолодает до 9 градусов мороза, днем температура будет держаться в районе 5-7 градусов ниже нуля.