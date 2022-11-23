Москвичей предупредили о 8-балльных пробках вечером 23 ноября

Тормозной путь в холодное время увеличивается Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Дептрансе предупредили о возможных восьмибалльных пробках вечером 23 ноября и попросили горожан пересесть на общественный транспорт. Сейчас загруженность дорог достигает 5 баллов.

Основные заторы ожидаются в центре, на ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область. Дорожную ситуацию могут осложнить мелкие ДТП, строительные и ремонтные работы.

По прогнозам синоптиков, к вечеру в столице подморозит – трасса станет скользкой. Москвичей просят отложить поездки на личном авто на более позднее время или воспользоваться городским транспортом.

Тех, кто не может отказаться от использования автомобиля, призывают соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров. Также в непогоду не стоит отвлекаться на гаджеты. Тормозной путь в холодное время увеличивается, а риск попадания в ДТП возрастает.

Ранее KP.RU сообщал, что ночью в Москве столбики термометров опустятся до -2…-4 градусов. Зона отрицательных температур» уже накрыла северо-восточную часть Подмосковья. В ближайшее время небольшие морозцы придут и в столицу. Сформируется гололедица.