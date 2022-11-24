Каток площадью 16 тыс. кв. метров откроется в Парке Горького 25 ноября 2022 года

Будет доступно два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 25 ноября в 18:00 откроется каток в Парке Горького. В этом году ледяная площадка получила название «Каток культуры и отдыха», сообщили на сайте столичной мэрии.

Площадь катка составит более 16 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать пять павильонов, оформленных в красных и синих оттенках. В декабре площадку украсят елками и инсталляцией в виде огромного снежного шара, а одну из дорожек катка, расположенную у музея «Гараж, превратят в световой тоннель.

Кроме того, отдельную ледяную зону площадью 920 «квадратов» оборудуют для детей. Ребята смогут освоить различные элементам из фигурного катания, например, елочку и ласточку. Также в Парке Горького по традиции откроют хоккейную площадку.

В этом году на катке будет два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. Ледовая площадка будет работать ежедневно, кроме понедельника. Билеты можно купить онлайн на сайте парка. Для гостей со своими коньками можно воспользоваться павильонами №1,2,3, взять спортивный инвентарь получится в павильоне №1, 3 и 4. При этом в пятом павильоне будет работать раздевалка и кафе с детским меню.

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