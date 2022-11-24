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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 7:59

Кубинец ранил двух соотечественников ножом на юго-востоке Москвы и сбежал

Злоумышленника разыскивают сотрудники московской полиции
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел ночью 24 ноября

Инцидент произошел ночью 24 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы гражданин Кубы напал на двух соотечественников с ножом, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 24 ноября, на юго-востоке столицы. Между тремя кубинцами произошел конфликт на бытовой почве. Один из мужчин ранил своих оппонентов, а затем скрылся с места происшествия.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. Столичные полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина зарезал посетителя кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы. Он нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. Все произошло ночью 20 ноября. Напавшим может быть приезжий из Средней Азии. Специалисты устанавливают его личность и местонахождение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.