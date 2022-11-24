Кубинец ранил двух соотечественников ножом на юго-востоке Москвы и сбежал

Инцидент произошел ночью 24 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы гражданин Кубы напал на двух соотечественников с ножом, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 24 ноября, на юго-востоке столицы. Между тремя кубинцами произошел конфликт на бытовой почве. Один из мужчин ранил своих оппонентов, а затем скрылся с места происшествия.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, проводится проверка. Столичные полицейские разыскивают злоумышленника.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчина зарезал посетителя кафе на Краснопрудной улице в центре Москвы. Он нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. Все произошло ночью 20 ноября. Напавшим может быть приезжий из Средней Азии. Специалисты устанавливают его личность и местонахождение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.