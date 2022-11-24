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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:14

В Москве суд арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Они будут находиться под стражей как минимум до 23 января
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца трех граждан Украины

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца трех граждан Украины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 23 января, трех украинцев – двух мужчин и одну женщину – по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — уточнили в суде.

Задержанные граждане Украины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению теракта организованной группой», частью 4 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и частью 4 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Детали дела не раскрываются.

Ранее KP.RU сообщал, что Суд Москвы заочно арестовал муниципального депутата Елену Филину за фейки о ВС РФ. Женщину объявили в международный розыск.

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