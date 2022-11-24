В Москве суд арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца трех граждан Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца, до 23 января, трех украинцев – двух мужчин и одну женщину – по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — уточнили в суде.

Задержанные граждане Украины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и пунктом «а» части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению теракта организованной группой», частью 4 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия» и частью 4 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Детали дела не раскрываются.

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