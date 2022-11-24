Один из крупнейших катков Москвы откроют 25 ноября в «Лужниках»

Фото: пресс-служба спорткомплекса «Лужники»

25 ноября в «Лужниках» откроется один из самых больших катков Москвы 2022 года, куда за раз смогут сходить до 700 человек. Площадь ледяного поля составит 16 тыс. квадратных метров, а рядом расположат, само собой, пункт проката, заточки и кафешки для гостей. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Отдельно стоит отметить, что каток «Южный полюс» позволит желающим покататься на коньках сделать это дольше, чем другие аналогичные места. Длительность одного сеанса тут составляет 2,5 часа, что на час дольше стандарта. Однако вход будет платным - билеты можно купить либо в кассах, либо онлайн.

Со вторника по пятницу будут проводить по два сеанса в день - с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22.00, а в выходные, праздники и в дни каникул - с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30. Цена составит 400/600 рублей для взрослых (будние/выходные) и 200/300 рублей для детей. Прокат коньков на сеанс обойдётся в 300 рублей, заточка своих - 400 рублей, а для детей за 300 рублей можно нанять помощника-пингвина, который будет поддерживать ребёнка на льду.

Ранее KP.RU сообщал о том, что крупнейшим катком 2022 года в Москве станет тот, что откроется на ВДНХ с 25 ноября. Там на лёд смогут разом выйти до 4,5 тыс. человек, но он тоже платный, и дороже того что в «Лужниках». Также планируется открытие катков на Красной площади, в Парке Горького, на Ходынском поле и ещё много где. Подробнее - в нашем материале.