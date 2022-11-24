Москвичи помогут детям-сиротам подготовится к Новому году

В Москве с 3 декабря начнется серия новогодних дней открытых дверей в центрах для детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве с 3 декабря начнется серия дней открытых дверей в центрах для детей-сирот «Книга семейных традиций». Горожане помогут ребятам подготовиться к празднованию Нового года на мастер-классах, сообщили на сайте столичной мэрии.

Первое мероприятие состоится в Центре содействия семейному воспитанию им. Ю.В. Никулина. Затем тематические активности проведут и в других учреждениях для детей-сирот. Мастер-классы продляться до самого Нового года.

Москвичи смогут разделить свои интересы с ребятами и пообщаться с ними в непринужденной обстановке. Совместно с детьми они изготовят праздничные сувениры и украшения, например снежинки, а также проведут кулинарные уроки и многое другое. В каждом из центров также поделиться традициями подготовки к главному зимнему празднику.

Ранее KP.RU сообщал, что каток откроют в Парке Горького 25 ноября. Его площадь составит более 16 тысяч «квадратов». Отдельно будет работать хоккейная площадка и небольшой каток для детей.