Московские специалисты помогли более 30 тысячам жителей новых областей и Украины получить соцвыплаты Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр «Семья» в Москве помогает жителям новых регионов, прибывших в столицу, с оформлением и подачей заявлений на положенные социальные выплаты, документы, дают консультации и помогают с трудоустройством. Такую поддержку получили уже более 30 тыс. человек, о чём пишет пресс-служба администрации Москвы.

Основное, за чем обращаются жители новых регионов, это социальные единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей - их получили уже более 23 тыс. человек. При этом центр оказывает и другую поддержку - направляет на психологические консультации, даёт разъяснения по законам и льготам, помогает устроиться на работу и записать детей в детские сады и школы. Также ведётся работа по оформлению СНИЛС. В случае необходимости помогают и по другим вопросам в частном порядке.

Помимо прочего в Москве помогают оформить выплаты из бюджета Ростовской и Воронежской областей, если эти регионы являются местами временного проживания жителей новых регионов. Центр находится по адресу: Скорняжный переулок, дом 4, и работает по стандартному графику - с 09:00 до 18:00, по будням. Телефон: +7 499 975-23-33.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве для беженцев и переселенцев собрали более 900 тонн гуманитарной помощи.