«Хотела привлечь внимание»: зачем жительница Чехова разделась в московском метро у всех на виду

Нарушительницу арестовали на 10 суток Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд назначил 20-летней жительнице Чехова административный арест сроком на 10 суток за мелкое хулиганство: девушка разделась и станцевала в столичной подземке, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Установлено, что в вагоне на станции «Белорусская» жительница Подмосковья сняла с себя брюки и «показала свои ягодицы всему метрополитену». По словам задержанной, так она хотела привлечь к себе много внимания. Она уточнила, что находилась в этот момент в нетрезвом состоянии. Девушка извинилась за свое неблагопристойное поведение и пообещала, что так делать она больше не будет.

«Я не думала, что этот как-то распространится по всему Интернету. Мне очень стыдно, и я раскаиваюсь», — заявила она.

В отношении нарушительница составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд признал ее виновной в содеянном.

Ранее KP.RU сообщал, что рецидивист подобрал забытую женскую сумочку в метро и оставил ее себе. Инцидент произошел на станции «Деловой центр» Большой Кольцевой линии. Злоумышленника поймали, возбуждено дело о краже.