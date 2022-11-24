Участники «Дискотеки аварии» заявили, что приезжие способствуют развитию Москвы

Музыканты посоветовали россиянам приезжать в столицу за новыми идеями Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Участники группы «Дискотека авария» Алексей Серов и Алесей Рыжов в беседе с «Москвич Mag» назвали причину быстрого развития Москвы. По словам музыкантов, этот процесс происходит благодаря приезжим из других регионов РФ.

Артисты считают, что половина жителей столицы – это люди из провинции. Они убеждены: город становится современнее и лучше именно из-за притока «свежей крови».

«И в тех же музыкальных коллективах, в том числе и нашем, всего один москвич, другие кто с Урала, кто из Сибири, кто вообще из Узбекистана, а один уехал из Москвы и перестал быть москвичом. Кто больше хочет — тот и всего достигает», — добавили исполнители.

Кроме того, участники «Дискотеки аварии» посоветовали россиянам приезжать в столицу за новыми идеями, а затем встраивать их в свою жизнь. В то же время музыканты добавили, что многие города совсем не отстают от Москвы: в них также есть современные аэропорты, модные рестораны и хорошие дороги.

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