Число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ в Москве стало больше в два раза, чем в доковидные времена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ в Москве в 2-2,5 раза превысило доковидные показатели. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы. За последние 2 недели число госпитализаций выросло почти в 2 раза и приблизилось к 400 детям в сутки.

Количество детей, которые попадают в стационары с гриппом и ОРВИ в 2-2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов «доковидных» 2016-2019 годов, отметили в депздраве. В ведомстве добавили, что в 2020 и 2021 году в структуре заболеваемости ОРВИ лидировал коронавирус, сейчас его сместили новые штаммы гриппа. Доминирует в настоящее время свиной.

Помимо госпитализаций, выросла и заболеваемость в целом, причем как среди детей, так и среди взрослого населения.

Департамент здравоохранения Москвы заверил, что держит ситуацию на контроле. Все поликлиники обеспечили всем необходимым, пациенты с симптомами ОРВИ заходят через отдельный вход.

В стационарах начали перепрофилировать койки для размещения детей. Сейчас в городе открыто более 1600 коек, коечный фонд расширят до 2000 мест.

Москвичам напомнили, что при недомогании нужно обязательно обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и назначения лечения.

В качестве профилактики советуют правильно питаться, заниматься физической активностью, спать нужное количество времени, больше находиться на свежем воздухе и проветривать помещения.

Ранее KP.RU писал, что по данным на 8 ноября, в столице вакцинированы от гриппа и ОРВИ около 40 процентов населения.