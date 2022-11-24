Суд Москвы признал совладельцев группы «Сумма» Магомедовых виновными в хищении 11 млрд рублей

Совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мещанский суд Москвы признал виновными в хищении 11 млрд рублей совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, сообщает ТАСС.

Продолжается оглашение приговора. Ранее прокурор запросил 24 года колонии и штраф в размере 1,5 млн рублей для Зиявудина Магомедова и 21 год колонии и штраф в таком же размере для Магомеда Магомедова.

Как сообщал KP.RU, братьев Магомедовых задержали 30 марта 2018 года, с тех пор они находились под стражей. По версии следствия, совладельцы холдинга «Сумма» создали организованное преступное сообщество. Компания была нужна им для прикрытия.

Магомедовы обвиняются в хищении 11 млрд рублей и растрате. Также Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружие. Уточняется, что преступная деятельность осуществлялась с 2010 по 2016 годы.

Ранее KP.RU сообщал, что замглаве УВМ ГУ МВД по Москве Вячеславу Фомину предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. Кроме него фигурантами дела стали экс-замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрий Тахтаулов и два предпринимателя.