Москвича посадили на 18 лет за жестокое убийство жены и тёщи противоугонным устройством Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Москвы приговорили к 18 годам в колонии строгого режима за жестокое убийство своей жены и её матери, которое мужчина совершил с помощью противоугонного устройства. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

53-летний Игорь Бар-Гнар 19 декабря 2021 года, находясь в квартире дома на Каширском шоссе, поругался со своей женой и тёщей, так как супруга начала требовать развод. На почве конфликта Бар-Гнар нашёл некое противоугонное механическое устройство, как описывает орудие убийства ведомство, и напал с ним на женщин.

Мужчина поочерёдно нанёс жене и тёще множественные удары по жизненно важным органам, из-за чего женщины в итоге и скончались на месте. Сам Бар-Гнар поспешил сбежать, оставив трупы в квартире.

Хоть приговор ещё не вступил в законную силу, помимо заключения Бар-Гнар будет обязан проходить принудительное лечение и наблюдение у психиатра в колонии.

Ранее KP.RU сообщал о том, что задержанный в Москве за расчленение своей супруги пенсионер напал на сокамерников в изоляторе временного содержания.