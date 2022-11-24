Московский бизнесмен найден мертвым на могиле своей любимой жены

Мужчина почти каждый день приходил на могилу жены с цветами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве нашли тело 60-летнего предпринимателя около могилы его жены на Бусиновском кладбище. По словам родственников, мужчина страдал от сердечного заболевания, сообщает mk.ru.

По данным источника, в среду, 23 ноября, труп обнаружил охранник кладбища, который проводил осмотр территорий. Тело человека в снегу он заметил у одного из захоронений. Сотрудник подошел к посетителю и сразу узнал его: мужчина почти каждый день приходил с цветами на могилу жены.

Секьюрити вызвал на место происшествия бригаду скорой помощи, несмотря на то что у бизнесмена не прощупывался пульс и отсутствовало дыхание. Пока медики ехали, очевидцы пытались привести мужчину в чувства. Однако спасти его не удалось: врачи констатировали смерть.

Как выяснилось, умерший оказался уроженцем Армении. Весной 2020 года коронавирус унес жизнь его жены. Мужчина не мог справиться с тяжелой утратой и часто приходил на ее могилу. У предпринимателя остались двое сыновей и дочь.

Ранее KP.RU сообщал, что тело задушенного таксиста нашли на западе Москвы. Мужчине было 50 лет. Возбуждено уголовное дело об убийстве.