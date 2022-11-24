Новогодние почтовые ящики появятся в десяти местах на ВДНХ в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ВДНХ в Москве установят десять новогодних почтовых ящиков, в которые любой желающий сможет опустить письмо для Деда Мороза. Когда подойдёт срок, все письма доставят в его резиденцию в Великом Устюге. Об этом пишет пресс-служба ВДНХ.

Первый ящик уже стоит в инфоцентре арки главного входа Выставки. Каждый день Снеговик приходит и забирает оттуда письма, чтобы отнести их в московскую резиденцию Деда Мороза. Второй ящик также уже готов принимать письма - его можно найти в мультимедийном центре «Союзмультпарк».

Ещё до конца декабря будет работать сказочная почта в галерее «Лес», и ещё один ящик работает до 11 декабря на «Городской ферме». До конца ноября же обещают установить ещё новогодний почтовый ящик около «Рестомаркета», а в декабре их поставят также в Музее Гаража особого назначения ФСО России, во Дворце госуслуг, в экоцентре «Пчеловодство» ГПБУ «Мосприрода», в павильоне «Книги» РОСИЗО и Медиа Школе Ольги Спиркиной Ostankino.tv.

Ранее KP.RU сообщал о том, что первое официальное отделение новогодней почты откроет сам Дед Мороз в Центральном детском магазине на Лубянке.