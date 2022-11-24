Парк электросамокатов в Москве в 2023 году может вырасти в полтора раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк электросамокатов в Москве в 2023 году могут увеличить в полтора раза. Как пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексея Митяева.

Сегодня в столице насчитывают около 40 тыс. электросамокатов. В 2018 году число этого транспорта для аренды составляло всего три тыс. Теперь же в дептрансе отмечают, что вероятен еще больший рост количества электросамокатов в городе — до 60 тыс. единиц.

Также замглавы дептранса отметил, что завершившийся сезон электросамокатов стал пятым. Число поездок в 2022 году достигло 26 млн, что в три раза больше, чем в 2021 году.

— Мы видим, что сервис активно развивается не только в центральной части, но и в спальных районах, весь город сейчас охвачен сетью проката самокатов. Количество активных пользователей увеличилось в 2022 году в два раза и выросло с 1 млн до 2 млн, — отметил Алексей Митяев.

Ранее KP.RU писал, что сезон аренды электросамокатов в Москве завершили с наступлением холодов, транспорт увезли на сервисное обслуживание.