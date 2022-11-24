Суд рассмотрит дело пяти обвиняемых, которые запугали подростка и ограбили квартиру на 3,6 млн рублей в Москве

Вынесших 3,6 млн рублей из квартиры будут судить в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд рассмотрит утверждённое московской прокуратурой обвинение в отношении пятерых мужчин, которые летом прошлого года ограбили квартиру на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Согласно материалам дела, 10 июня 2021 года пятеро злоумышленников, зная о том что в нужной им квартире будут ценности, сговорились и пошли на ограбление. Трое из них проникли в чужое жильё, где в тот момент находился подросток 2005 года рождения. Ребёнка запугали и заперли в отдельной комнате, чтобы не мешал выносить ценности.

Двое других подельников контролировали ситуацию снаружи. В итоге грабители вынесли из квартиры наличные, украшения, часы и другие предметы роскоши, общей суммой около 3,6 млн рублей. Чтобы их было сложнее поймать - злоумышленники надели медицинские маски и пользовались SIM-картами, зарегистрированными на других людей.

Однако это не помогло - грабителей задержали, часть в Москве, часть в Тульской области. Теперь они содержатся под стражей, а прокуратура передала утверждённое обвинение в Гагаринский районный суд столицы, для рассмотрения по существу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве две 20-летние рецидивистки вынесли из парфюмерного магазина продукции на 80 тыс. рублей.