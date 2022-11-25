В Москве 17-летний подросток сел за руль без прав и врезался в женщину на пешеходном переходе

В Москве 17-летний водитель без прав сбил женщину на пешеходном переходе Фото: прокуратура Москвы

Поздно вечером 24 ноября 2022 года 17-летний парень, еще не получивший водительских прав, сел за руль «Тойота Королла» и на улице Красноярской в Москве наехал на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали в прокуратуре Москвы.

ДТП произошло около 23 часов вечера. 30-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в одну из столичных больниц. Как рассказал несовершеннолетний водитель, автомобиль он купил в начале ноября. Продавца о своем возрасте он не уведомил.

Идет расследование обстоятельств ДТП и факта покупки и использования подростком транспортного средства. Прокуратура Восточного административного округа столицы проконтролирует установление причин и условий произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Левобережной KIA столкнулась с автобусом, а затем врезалась в припаркованный поблизости Hyundai. Как писал KP.RU, в ДТП пострадала пятилетняя девочка, которая находилась в одной из иномарок. С закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом лобной области девочку госпитализировали.