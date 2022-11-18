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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 13:02

В ДТП с автобусом и двумя авто на севере Москвы пострадала 5-летняя девочка

Она находилась в автомобиле KIA, который, столкнувшись с автобусом, врезался в другую иномарку
Ирина РЕБРИКОВА
Девочку доставили в больницу

Девочку доставили в больницу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В аварии на севере Москвы 5-летняя пассажирка автомобиля KIA получила тяжелые травмы, несмотря на то, что в момент столкновения находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция. Иномарка, в которой ее везли, столкнулась на улице Левобережной возле дома № 6 с автобусом, а затем врезалась в припаркованный поблизости Hyundai.

Ребенка пришлось госпитализировать с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом лобной области. О других пострадавших не сообщается.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее KP.RU сообщил, что на первом километре МКАД столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла под эстакадой шоссе Энтузиастов. О пострадавших не сообщалось. Напомним, в Москве до конца дня 19 ноября действует предупреждение о метели и гололедице на дорогах.