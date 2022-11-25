Владелец сети «Правда кофе» и его приятели напали на полицейских в Москве и сломали одному правоохранителю палец

В Москве владелец сети кофеен «Правда кофе» и еще три человека напали на полицейских. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Москве владелец сети кофеен «Правда кофе» и еще три человека напали на полицейских. Двое правоохранителей получили травмы, у одного из них диагностировали перелом пальца, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

Уточняется, что четверо правонарушителей разбили стеклянную дверь. Стражи порядка попытались усмирить дебоширов, однако мужчины игнорировали их требования. В момент задержания они оказывали активное сопротивление. Двое силовиков пострадали.

В ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт инцидента, но не стали разглашать имена задержанных. При этом в ведомстве уточнили, что все четверо нарушителей находились в состоянии опьянения.

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