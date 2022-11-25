Владельца сети «Правда кофе» Филиппа Лейтеса арестовали на 10 суток за драку с полицейскими в Москве

Инцидент произошел в бизнес-центре около метро «Белорусская» Фото: Иван ВИСЛОВ

Савеловский районный суд Москвы арестовал на 10 суток владельца сети «Правда кофе» Филиппа Лейтеса за мелкое хулиганство. Он и его приятели подрались с правоохранителями в столичном бизнес-центре, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Лейтес признал вину. В момент правонарушения вместе с ним находились его знакомые: Дина Мещерякова, Алексей Павлов и Данил Ильин. Они вели себя неадекватно, использовали нецензурную лексику и отказывались добровольно пойти в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти. Данная санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Инцидент произошел в бизнес-центре около метро «Белорусская». Охранники попросили компанию покинуть здание, однако вместо этого нарушители разбили стекло. Как сообщал KP.RU, при задержании пьяные дебоширы оказывали активное сопротивление правоохранителям. Двое силовиков пострадали, у одного из них сломан палец.