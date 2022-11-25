Сбитая подростком в Москве 22-летняя девушка умерла в больнице

Авария произошла на Красноярской улице вечером 24 ноября Фото: прокуратура Москвы

В Москве скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбил 17-летний водитель. По уточненным данным, погибшей было 22 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Действия подростка будут классифицировать по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику аварии грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Дело передано в Следственный комитет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 17-летний подросток сел за руль «Тойота Королла» без прав и сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло на Красноярской улице вечером 24 ноября. Несовершеннолетний водитель признался, что купил иномарку в начале ноября и не уведомил продавца о своем возрасте.