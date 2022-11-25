Новостройки массового сегмента подешевели в «старой» Москве

В Москве новостройки подешевели из-за падения спроса Фото: Олег ЗОЛОТО

Новостройки массового сегмента подешевели в пределах старых границ Москвы почти во всех округах. Средняя стоимость одного «квадрата» уменьшилась на 0,7% и составила 294 тысячи рублей, сообщили в компании «Метриум».

Так, заметнее всего цены упали в ЮАО: квадратный метр подешевел на 2,7%, до 304 тысяч рублей. В Восточном округе стоимость одного «квадрата» жилья снизилась в среднем на 2,4%, до 299 тысяч рублей, а в Западном – на 2,2%, до 323 тысяч рублей. На северо-западе Москвы цены также уменьшилась на 2,2%, до 301 тысячи рублей, на юго-западе – на 1,7%, до 236 тысяч рублей, а на северо-востоке – на 0,6%, до 279 тысяч рублей. Кроме того, новостройки эконом- и комфорт-класса на 1,1% подешевели в САО, один квадратный метр стоит около 279 тысяч рублей.

Исключением стал Юго-Восточный административный округ, где средняя стоимость «квадрата» возросла на 2,4% – с 283 до 290 тысяч рублей.

Аналитики пояснили, что новостройки подешевели из-за падения спроса: весной цены на вторичном рынке снизились, и клиенты переориентировались на покупку старых квартир.

Ранее KP.RU сообщал, что Тверской район стал самым дорогим районом Москвы. Стоимость квадратного метра здесь составляет 2,48 млн рублей.