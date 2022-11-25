Детский диетолог из Москвы Брежнева рассказала о необходимости подсчёта калорий с раннего возраста

Главный детский диетолог Москвы рассказала о ценности подсчёта калорий Фото: Shutterstock

Учить детей считать калории и контролировать то, что они едят, нужно с самого раннего возраста. Об этом заявляет в беседе с «Мослентой» главный детский диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, врач диетолог ДГКБ имени З.А. Башляевой Татьяна Брежнева.

По мнению Брежневой, ранний контроль калорий поможет ребёнку избежать множества заболеваний, связанных с нарушением питания. Начинать стоит уже с трёх лет, ограничивая потребление тугоплавких жиров, сахара и соли, а также увеличивая потребление овощей, фруктов и зерновых.

Диетолог отметила, что суточный рацион ребёнка 3-6 лет не должен превышать 1800 калорий, 7-10 лет - 2100 калорий, 11-14 лет - 2500 (для мальчиков) и 2300 (для девочек). Юношам 15-17 лет не стоит есть больше 2900 калорий в день, а девушкам - больше 2500 калорий.

Брежнева особенно отмечает, что в раннем возрасте у детей формируются привычки в питании, многие из которых сохраняются на всю жизнь. Поэтому очень важно рассказывать ребёнку о правильном питании, чтобы в будущем избежать ожирения, проблем с обменом веществ и многих других трудностей.

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