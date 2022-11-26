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НовостиОбщество26 ноября 2022 6:05

Гидрометцентр: мороз и гололедица ожидаются в Москве 26 ноября 2022 года

В субботу в столице ожидают от -5 до -7
Мила ГЕНЬ
Гидрометцентр предупредил москвичей о морозной погоде в субботу

Гидрометцентр предупредил москвичей о морозной погоде в субботу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 26 ноября, синоптики Гидрометцентра России обещают в Москве облачную погоду, гололедицу, небольшой снег и мороз до семи градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе на сайте службы.

В столице в течение дня будет от пяти до семи градусов ниже нуля. Ночью температура опустится еще на пару градусов — до минус восьми. На дорогах наблюдается гололедица. В течение суток местами ожидается небольшой снег. В целом будет облачно.

Ветер днем будет дуть с северо-востока, в ночью сменит направление на восточное. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление 26 ноября будет завышенное. И днем, и ночью ожидается 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что, по прогнозу синоптика Вильфанда, заморозки в Москве начались с 25 ноября. До этого снежные сугробы от таяния защитил прошедший ледяной дождь.