«Аэроэкспресс» отменил все поезда в аэропорт Шереметьево 26 ноября из-за ремонта

«Аэроэкспресс» отменил все поезда в аэропорт Шереметьево в субботу из-за ремонта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 26 ноября 2022 года не будут ходить поезда «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно. Причиной изменений в расписании стала модернизация железнодорожной инфраструктуры, рассказали в компании.

Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс», которые отправляются от станции метро Ховрино. Они ходят каждые 15 минут, с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 в обратном направлении. Длительность поездки составит 20 минут. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути.

Терминалы на Белорусском вокзале и в Шереметьево во время отмен рейсов будут работать в обычном режиме.

Ранее KP.RU писал, что изменения в расписании ждут и МЦД. Часть составов будет ходить реже, интервалы увеличат вплоть до часа, а некоторые рейсы отменят.

Неудобства придется терпеть около 17 часов. В это время железнодорожники проведут работы по соединению Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом аэропорта новой железнодорожной линией. Это позволит сократить время в пути на поездах «Аэроэкспресс» на 15 минут.