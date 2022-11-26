Тестирование новой модели электровелосипеда для проката началось в Москве

Завершить и начать поездку можно будет на любой городской велопарковке Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве начали тестировать новую модель электровелосипеда, предназначенного для систем проката. Завершить и начать поездку на нем можно будет на любой городской велопарковке; это расширит географию сервиса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на замруководителя столичного Дептранса Алексей Митяев.

Электрический велосипед полностью спроектирован российскими дизайнерами. Горожане смогут взять его на прокат с помощью QR-кода, вводить логин и пароль не потребуется. Поездка начнется, как только трос отстегнут от парковки.

«Такой велосипед можно использовать только для проекта, детали и запасные части подходят специальным образом для городских велосипедов», - отметил он.

В 2023 году в Москве появятся три тысячи новых городских велосипедов.

Ранее KP.RU сообщал, что поездки на самокатах запретят на улицах Москвы со скоростью движения более 80 км/ч. Такая мера необходима для повышения безопасности на дорогах.