Тестирование новой модели электровелосипеда для проката началось в Москве

Завершить и начать поездку можно будет на любой городской велопарковке
Фото: Департамент транспорта Москвы
В Москве начали тестировать новую модель электровелосипеда, предназначенного для систем проката. Завершить и начать поездку на нем можно будет на любой городской велопарковке; это расширит географию сервиса, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на замруководителя столичного Дептранса Алексей Митяев.
Электрический велосипед полностью спроектирован российскими дизайнерами. Горожане смогут взять его на прокат с помощью QR-кода, вводить логин и пароль не потребуется. Поездка начнется, как только трос отстегнут от парковки.
«Такой велосипед можно использовать только для проекта, детали и запасные части подходят специальным образом для городских велосипедов», - отметил он.
В 2023 году в Москве появятся три тысячи новых городских велосипедов.
Ранее KP.RU сообщал, что поездки на самокатах запретят на улицах Москвы со скоростью движения более 80 км/ч. Такая мера необходима для повышения безопасности на дорогах.