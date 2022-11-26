Синоптик Леус предупредил о повышении атмосферного давления в Москве

Метеозависимым людям в эти дни стоит быть особенно внимательными к своему здоровью Фото: Shutterstock

В ближайшее время из-за повышения атмосферного давления Москву придавит «барическая гора». Во вторники показания барометров достигнут отметки в 765 мм ртутного столба, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

Синоптик добавил, что к полудню субботы давление уже на 13-15 единиц превысило норму и составило 760,6 мм ртутного столба. Дальнейшее развитие атмосферных процессов обещает усиление влияния антициклона с северо-востока и востока. Показания барометров будут только расти. По словам метеоролога, лишь к концу недели ситуация начнет приходить в норму.

«Такое атмосферное давление было бы в столице, если бы она со своих 140–160 метров над уровнем моря виртуально опустилась бы ниже Санкт-Петербурга и даже оказалась бы ещё на 20 метров ниже, чем берега Каспийского моря», - уточнил он.

Леус порекомендовал метеозависимым людям быть внимательнее к своему здоровью. В эти дни стоит избегать физических нагрузок, не переедать и регулярно измерять давление. При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу.

«Барическая гора» – явление, которое зависит от показателей атмосферного давления. Оно сравнимо с погружением в шахту на глубину от 220 метров.

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