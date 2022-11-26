Инфекционист Белова заявила о низком уровне заражения ВИЧ в Москве

Положительная тенденция фиксируется в столице на протяжении последних 12 лет Фото: Елена БЕЗГОДОВА

В Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих европейских городах, сообщила врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

По ее словам, в столице данный показатель при пересчете на 100 тысяч человек составляет лишь 0,4%. В то же время в Вашингтоне уровень заражаемости вирусом иммунодефицита достигает 2,5%, в Киеве – 1,8%, в Амстердаме – 0,8%, а в Париже и Лондоне – 0,6% и 0,5% соответственно.

«При этом количество впервые выявленных новых случаев среди молодежи 15-29 лет постоянно снижается. Это говорит о высокой осведомленности юношей и девушек о заболевании», - процитировали Белову в информационном центре Правительства Москвы.

Эксперт отметила, что положительная тенденция фиксируется в столице на протяжении последних 12 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что детский диетолог Татьяна Брежнева рассказала о необходимости подсчёта калорий с раннего возраста. Так можно избежать развития заболеваний, связанных с нарушением питания.