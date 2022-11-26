Психолог Сергачева из Москвы объяснила популярность тарологов и астрологов

Эзотерические практики снижают тревожность, но не решают реальные проблемы Фото: Лилия ФОМИНА

Люди обращаются к тарологам и астрологам из-за нежелания брать ответственность за происходящее на себя, заявила кандидат психологических наук, ментор НПЦ «Виртуальная практика» Московского института психоанализа Ольга Сергачева в беседе с агентством «Москва».

Эзотерические практики дают четкие ответы почти на все вопросы и тем самым помогают снизить тревожность. Однако, по словам специалистки, они не решают реальных проблем, а лишь временно избавляют человека от тревог.

«Груз ответственности за свою жизнь очень тяжелый, когда не все гладко, он может становиться невыносимым, душащим. А эзотерическая практика облегчает его: «Тебе плохо, потому что так судьба/звезды/поступки бабушки/злой глаз заложили, никакие твои выборы тут не решают». И человек выдыхает: «Я не виноват», - отметила эксперт.

Сергачева посоветовала обращаться за помощью к профессиональным специалистам: психологам и психиатрам.

Ранее KP.RU сообщал, что инфекционист Беляева заявила о низком уровне заражения ВИЧ в Москве. При пересчете на 100 тысяч человек данный показатель составляет лишь 0,4%.