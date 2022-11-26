Тематический «Единый» выпустили в Москве в честь 30-летия Высшей школы экономики

Приобрести «Единый» можно в кассах и аппаратах по продаже билетов БКЛ, Кольцевой линии и на станциях внутри нее Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили новый тематический билет «Единый», посвященный 30-летию Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» (НИУ ВШЭ), сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Проездной «Единый» можно купить в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях Большой кольцевой линии, а также на Кольцевой линии и внутри нее. Тираж – 200 тысяч экземпляров.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов поздравил преподавателей и студентов НИУ ВШЭ с юбилеем. «Торопитесь, а то студенты разберут карты с любимой альма-матер», - добавили в Дептрансе.

Ранее KP.RU сообщал, что московская карта «Тройка» вышла в специальном дизайне в честь 15-летия ГК «Ростех». Тираж тематического выпуска составил 50 тысяч экземпляров. На проездных изображены самые узнаваемые разработки госкорпорации, в том числе – электробус.